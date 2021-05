Webuild | nuovi ordini e in corso di finalizzazione per 2 | 6 miliardi da inizio anno

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che il totale deiacquisiti e indida, includendo i progetti per i qualiè risultata migliore offerente, ammonta a circa 2,6di euro. La pipeline complessiva delle attività commerciali del Gruppo è superiore a 35di euro e include gare presentate ed in attesa di aggiudicazione per circa 10di euro, concentrate in geografie quali Italia, altri paesi dell’Europa Occidentale e Australia.prevede la partecipazione a gare per oltre 13di euro entro la fine dell’. “Siamo molto soddisfatti per il livello di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Webuild nuovi

ilmessaggero.it

Il consiglio di amministrazione di(ex Salini Impregilo ) ha esaminato alcuni dati e informazioni relativi all'andamento del business nei primi tre mesi del 2021. Il totale deiordini acquisiti e in corso di ...ha comunicato che il totale deiordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno, includendo i progetti per i qualiè risultata migliore offerente, ammonta a circa 2,...Webuild ha comunicato che il totale dei nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno, includendo i progetti per i quali ...Vai a vedere che a forza di raccontarlo come un businessman, uomo d’affari ci è diventato davvero. Cina, tech, consulenze, uno status effettivo per l'ex premier ...