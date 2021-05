Virginia Mihajlovic è incinta ecco la reazione di nonno Sinisa

Advertising

RAttivo : La narrazione.... - infoitsport : Sinisa Mihajlovic diventa nonno, la figlia Virginia è incinta: l’emozionante annuncio ripreso col cellulare, il vid… - zazoomblog : Sinisa Mihajlovic sua figlia Virginia è incinta: dolcissimo annuncio che sorpresa fantastica! - #Sinisa… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Sinisa Mihajlovic non riesce a trattenere le lacrime: il bellissimo annuncio di sua figlia Virginia - fradelpunt4 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Mihajlovic

A diventare nonno Sinisanon pensava proprio, o forse nemmeno lo sperava, così quando la figliagli ha rivelato di essere incinta l'incredulità ha preso il sopravvento, per poi lasciare il posto alle ...è incinta: la figlia minore del leggendario Sinisa è in dolce attesa, sapete qual è stata la reazione di suo papà? Splendido annuncio a sorpresa per Sinisae la sua ...La figlia del noto allenatore di calcio, Virginia, è incinta di un bebè, e ha dato la notizia al padre in un modo del tutto particolare.L'allenatore del Bologna sarà nonno per la prima volta il prossimo novembre. E quando ha saputo la notizia la commozione è stata grande. Ecco la sua reazione, nel video diffuso dalla futura mamma Virg ...