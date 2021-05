Vaccini Lazio, Open Day AstraZeneca il 15 e il 16 maggio per gli Over 40: ecco come prenotare, l’elenco dei centri vaccinali (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la Asl di Rieti che ha fatto da apripista, ora la Regione Lazio si prepara per l’Open Day AstraZeneca previsto per il prossimo weekend. Sì, perché sabato 15 e domenica 16 maggio, gli Over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti) potranno vaccinarsi con AstraZeneca negli hub allestiti. Per prenotarsi sarà necessario avere con sé un ticket virtuale (che consente lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e rientrare a casa durante le ore del coprifuoco) e la tessera sanitaria. come rende noto Salute Lazio, le vaccinazioni verranno eseguite nei punti vaccinali e negli orari indicati fino all’esaurimento delle dosi disponibili. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la Asl di Rieti che ha fatto da apripista, ora la Regionesi prepara per l’Dayprevisto per il prossimo weekend. Sì, perché sabato 15 e domenica 16, gli40 (nati nel 1981 e anni precedenti) potranno vaccinarsi connegli hub allestiti. Per prenotarsi sarà necessario avere con sé un ticket virtuale (che consente lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e rientrare a casa durante le ore del coprifuoco) e la tessera sanitaria.rende noto Salute, le vaccinazioni verranno eseguite nei puntie negli orari indicati fino all’esaurimento delle dosi disponibili. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: ...

