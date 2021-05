Tuffi, Europei Budapest 2021: Tocci e Marsaglia quarti nel sincro, doppietta russa nella piattaforma donne (Di giovedì 13 maggio 2021) Altre due finali andate in scena a Budapest, sede degli Europei di Tuffi 2021. A poche settimane dalle Olimpiadi arriva il quarto posto di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nella finale del sincro maschile del trampolino 3 metri. Una gara condotta dall’inizio alla fine dai tedeschi Hausding e Rudiger, meritevoli dell’oro davanti ai russi Kuznetskov e Shleikher e agli ucraini Gorshkozovov e Kolodiy. Per gli azzurri qualche rimpianto per un errore sul quinto salto che forse ha impedito a Tocci e Marsaglia di giocarsi il bronzo fino all’ultimo punto. Grandi delusi di giornata i britannici Laugher e Goodfellow, che chiudono nelle retrovie. Podio molto giovane nella finale della ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Altre due finali andate in scena a, sede deglidi. A poche settimane dalle Olimpiadi arriva il quarto posto di Giovannie Lorenzofinale delmaschile del trampolino 3 metri. Una gara condotta dall’inizio alla fine dai tedeschi Hausding e Rudiger, meritevoli dell’oro davanti ai russi Kuznetskov e Shleikher e agli ucraini Gorshkozovov e Kolodiy. Per gli azzurri qualche rimpianto per un errore sul quinto salto che forse ha impedito adi giocarsi il bronzo fino all’ultimo punto. Grandi delusi di giornata i britannici Laugher e Goodfellow, che chiudono nelle retrovie. Podio molto giovanefinale della ...

Advertising

Eurosport_IT : CHIARA E MATTEO, I BABY CAMPIONI EUROPEI ?????? In due hanno 32 anni (Pellacani 18, Santoro 14) alla PRIMA gara inter… - UnipolSai_CRP : Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giovanissimi e alla prima gara internazionale assieme, conquistano un incredibil… - UnipolSai_CRP : Primo splendido oro per la nazionale italiana agli #europei di #Budapest2020!?? Elena Bertocchi torna sul tetto d'Eu… - sportface2016 : #Tuffi Europei Budapest, quarto posto per #Tocci e #Marsaglia nel sincro 3 metri - Agricolturabio1 : RT @UnipolSai_CRP: Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giovanissimi e alla prima gara internazionale assieme, conquistano un incredibile tit… -