Trisulti, fonti Mibact: rispettare data 15 maggio per sgombero Certosa

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del ministero dei Beni Culturali, il Mibact è determinato a far sì che venga assolutamente rispettata la data di sabato 15 maggio per lo sgombero della Certosa di Trisulti ai danni della 'Dignitatis Humanae Institute'. La decisione dello sgombero fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 15 marzo, quando i giudici di terzo grado sconfessarono la precedente sentenza del Tar, che andava a favore di Benjamin Harnwell, accogliendo il ricorso del Mibact e di 11 associazioni del territorio contro la conduzione della Dhi.

