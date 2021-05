Tempesta d’amore, casting news: arriva ERIK, dark man e futuro amore di Ariane (Di giovedì 13 maggio 2021) Non c’è stagione di Tempesta d’amore che non abbia avuto un antagonista. E la numero diciassette raddoppierà! Al fianco della confermatissima Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) comparirà infatti un nuovo personaggio destinato a formare con la donna una vera e propria coppia “dark”… Ecco di chi si tratta! Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja incontra Florian e lo scambia per un bracconiere! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ERIK è il fratello maggiore di Florian ERIK e Florian, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldSono giorni di grande cambiamento in quel del Fürstenhof! Tra pochissimo, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 13 maggio 2021) Non c’è stagione diche non abbia avuto un antagonista. E la numero diciassette raddoppierà! Al fianco della confermatissimaKalenberg (Viola Wedekind) comparirà infatti un nuovo personaggio destinato a formare con la donna una vera e propria coppia “”… Ecco di chi si tratta! Leggi anche:, anticipazioni italiane: Maja incontra Florian e lo scambia per un bracconiere!, anticipazioni italiane:è il fratello maggiore di Floriane Florian,© ARD/Christof ArnoldSono giorni di grande cambiamento in quel del Fürstenhof! Tra pochissimo, ...

