Scontro tra Lautaro e Conte: video inedito con il dialogo integrale (Di giovedì 13 maggio 2021) Minuto 77 di Inter - Roma: Lautaro Martinez, entrato al 35° del primo tempo per sostituire l'infortunato Sanchez, viene richiamato in panchina dopo appena 42' per lasciare spazio a Pinamonti. Il Toro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) Minuto 77 di Inter - Roma:Martinez, entrato al 35° del primo tempo per sostituire l'infortunato Sanchez, viene richiamato in panchina dopo appena 42' per lasciare spazio a Pinamonti. Il Toro ...

Advertising

ilriformista : Lo ‘scoop’ di @reportrai3 su @matteorenzi cela in realtà lo scontro trasversale tra pezzi di Aise e Aisi, le due ag… - Internazionale : La repressione in Birmania ha provocato almeno 780 morti. Le Monde racconta lo scontro tra gli oppositori e le forz… - fattoquotidiano : La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli m… - streamof_con : RT @sierottoilforno: Oggi polemica e quindi vi dico che visto che dovevano andare in 2 in finale potevano benissimo fare lo scontro sere co… - AretimPolitics : Thread situazione politica conflitto arabo-israeliano: qua le cose sono più complesse ed articolate anche se di non… -