Rocambolesco inseguimento in Via Laurentina: non si ferma all’alt e fugge via, era stato espulso due anni fa (Di giovedì 13 maggio 2021) Rocambolesco inseguimento ieri, mercoledì 12 maggio 2021, su Via Laurentina a Roma. Poco dopo le 16.00 C.M., cittadino albanese di 41 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco. Lo straniero infatti, durante un controllo di Polizia, non si è fermato all’alt ed è fuggito via. Leggi anche: Via Laurentina, scontro frontale tra due auto: non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni, è morto dopo 2 giorni di agonia Dopo un breve tratto di strada tuttavia ha deciso di abbandonare l’auto proseguendo la corsa a piedi. Inseguito dai poliziotti, è stato infine bloccato in via dell’Esercito dove stava tentando di arrampicarsi su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021)ieri, mercoledì 12 maggio 2021, su Viaa Roma. Poco dopo le 16.00 C.M., cittadino albanese di 41, èarredagli agenti della Polizia didel IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco. Lo straniero infatti, durante un controllo di Polizia, non si ètoed è fuggito via. Leggi anche: Via, scontro frontale tra due auto: non ce l’ha fatta il bimbo di 7, è morto dopo 2 giorni di agonia Dopo un breve tratto di strada tuttavia ha deciso di abbandonare l’auto proseguendo la corsa a piedi. Inseguito dai poliziotti, èinfine bloccato in via dell’Esercito dove stava tentando di arrampicarsi su ...

