Roberto Mancini e la seconda chance con la Nazionale: «La sfida è realizzare i sogni mancati» (Di giovedì 13 maggio 2021) Se Dorian Gray teneva in soffitta un ritratto da giovane che invecchiava al suo posto, Roberto Mancini vive una situazione opposta con la foto-manifesto della sua antica Under 21 appesa in bella vista nel corridoio del Centro tecnico di Coverciano. Così, mentre per lui passa il tempo, l’immagine della sua generazione azzurra continua a restituirgli il senso di un’incompiuta. «Da quando anche Vialli si è unito al nostro staff, capita di fermarci assieme davanti a quella foto. Non è la solita gnagnera “guarda com’eravamo giovani”, non siamo i tipi. Quello che ci diciamo è “guarda com’eravamo forti”, e il pensiero contiene un po’ di sana rabbia per il fatto che quella generazione non abbia vinto niente. Attenzione, non ho detto rimpianto, che quello è il sentimento di chi ormai non può farci niente. Ho detto rabbia perché noi abbiamo ricevuto una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Se Dorian Gray teneva in soffitta un ritratto da giovane che invecchiava al suo posto,vive una situazione opposta con la foto-manifesto della sua antica Under 21 appesa in bella vista nel corridoio del Centro tecnico di Coverciano. Così, mentre per lui passa il tempo, l’immagine della sua generazione azzurra continua a restituirgli il senso di un’incompiuta. «Da quando anche Vialli si è unito al nostro staff, capita di fermarci assieme davanti a quella foto. Non è la solita gnagnera “guarda com’eravamo giovani”, non siamo i tipi. Quello che ci diciamo è “guarda com’eravamo forti”, e il pensiero contiene un po’ di sana rabbia per il fatto che quella generazione non abbia vinto niente. Attenzione, non ho detto rimpianto, che quello è il sentimento di chi ormai non può farci niente. Ho detto rabbia perché noi abbiamo ricevuto una ...

