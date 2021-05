Raggi presenta 20 nuovi autobus: in servizio su linee sud est (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Oggi siamo al deposito della romana diesel per presentare l’acquisto di 20 nuovi autobus Iveco da 18 metri snodabili, che tra qualche giorno circoleranno sulle strade.” “I nuovi mezzi andranno al deposito di Tor Sapienza e quindi serviranno le linee del quadrante sud est, anche se durante l’estate alcuni trasferiti nel X Municipio per rafforzare le linee mare”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, nel corso della presentazione dei nuovi mezzi Atac. I nuovi mezzi, tutti di proprieta’, andranno a sostituire quelli da 12 metri attualmente in uso. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Oggi siamo al deposito della romana diesel perre l’acquisto di 20Iveco da 18 metri snodabili, che tra qualche giorno circoleranno sulle strade.” “Imezzi andranno al deposito di Tor Sapienza e quindi serviranno ledel quadrante sud est, anche se durante l’estate alcuni trasferiti nel X Municipio per rafforzare lemare”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook, nel corso dellazione deimezzi Atac. Imezzi, tutti di proprieta’, andranno a sostituire quelli da 12 metri attualmente in uso.

