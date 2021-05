Prime smentite sulla festa di compleanno di Lukaku al The Square

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ha sollevato un autentico polverone la presuntadidi, a detta di diversi giornalisti avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì presso un hotel di Milano (potrebbe trattarsi di The), considerando il fatto che l’attaccante belga avrebbe violato diverse norme relative al Covid. Dopo aver parlato di lui soprattutto per qualche acciacco fisico, come avvenuto nei mesi scorsi, occorre andare più a fondo su questa vicenda. Soprattutto in vista di una partita attesa come quella tra Juventus ed Inter, in programma sabato alle 18. Cosa sappiamopresuntadidial TheSostanzialmente, da questa mattina si parla della presuntadi ...