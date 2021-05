Ordine | “De Laurentiis chiamò Allegri quando voleva esonerare Gattuso | Max gli consigliò di tenere Rino”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il giornalista Francoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro die di quello – concatenato – di Max: “Da quel che so,ha detto no alla Fiorentina. Non l’ha convinto il piano industriale del club ed ha detto no circa dieci giorni fa.? Non penso che il problema sia economica, so che Delo contattòe lui glidi. Dipenderà molto dai comportamenti di ADL,è sensibile a queste cose”.

... quello del Napoli dovrà trovare un acquirente per il Bari che lotta per salire in B Su Il Giornale Francocommenta la presa di posizione di Lotito e De, ieri, nella riunione dei ...In particolare la rabbia del presidente - Aurelio De- che tracimava dalle tribune e arrivava fino alla squadra con unperentorio: al fischio finale ce ne andiamo tutti… non ...Franco Ordine, noto giornalista, ha raccontato alcuni retroscena su Gattuso e Allegri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.Mario Sconcerti ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso: 'E' un tecnico valoroso, non dimentichiamo che a 19 anni lui era già in Scozia'.