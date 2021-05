Non gli piacerà (Di giovedì 13 maggio 2021) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #m5s #dibattista #dimaio #libro Il Fatto Quotidiano #webcomic #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #m5s #dibattista #dimaio #libro Il Fatto Quotidiano #webcomic #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

rubio_chef : “Questo è Saleh 7 anni. Stava giocando davanti a casa sua quando una granata gli ha rubato entrambi gli occhi; come… - RobertoBurioni : Chi evidentemente non ha letto gli ultimi lavori scientifici, continua a blaterare in TV di un vaccino 'tarato su u… - borghi_claudio : Effettivamente è coerente, se per lui non era esistito lo sbarco sulla Luna figurarsi se esistono gli sbarchi a Lam… - jmnvlisa : RT @agustdinterIude: può anche volare sul palco con una bandiera lgbtq che gli crea le ali, può anche essere una brava persona per altri as… - RizzoGiov : RT @intuslegens: Tutti gli «esperti» che hanno previsto il disastro dopo la festa in piazza Duomo siano sputtanati pubblicamente e cacciati… -