Mitsotakis e il segreto dell’esuberanza greca

(Di giovedì 13 maggio 2021) In questi giorni ad Atene è in corso il Forum economico di Delfi, un incontro annuale che è stato organizzato per la prima volta nel 2016 e che ha l’obiettivo di “far circolare le idee” utili a costruire una crescita sostenibile e duratura per l’Europa e in particolare per l’Europa mediterranea. Da due anni, a causa della pandemia, si svolge nella capitalee non nello splendido centro culturale di Delfi, e in questa edizione alterna incontri in presenza a incontri in remoto, l’ibrido di questo primo assaggio della nuova normalità post pandemia. I frequentatori di forum economici ci hanno detto, un po’ seri e un po’ no, che Delfi è il nuovo Davos, i cieli blu del Mediterraneo contro le nevi svizzere, il posto in cui si parla di cose concrete e non si fa soltanto mondanità. Il paragone potrebbe essere azzardato, ma la Grecia, che ospita l’evento, è già contenta ...