LIVE Olimpia Milano-Trento 60-37, Serie A basket in DIRETTA: fuga completa degli uomini di Messina a metà terzo quarto (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-41 Penetrazione vincente di Browne. 62-39 Classico movimento di Datome dalla linea di fondo. 60-39 Due liberi a segno per Kelvin Martin. 60-37 Lo splendido movimento in allontanamento di Shields, una delle cose belle del basket in Europa. 58-37 La risposta con +21 di Rodriguez, 8/13 Milano da tre! 55-37 E ancora una schiacciata mastodontica DIRETTAmente a rimbalzo di Williams! 55-35 Shields si fa strada davanti a Morgan di forza, Milano a +20. 53-35 Affonda la schiacciata Hines, sono 10 per lui: è il primo in doppia cifra. 51-35 1/2 Sanders. Penetrazione di Sanders, c’è il fallo di Punter che regala due liberi. E’ il terzo per il tiratore milanese. 51-34 Facile contropiede da palla rubata di Milano, Shields ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-41 Penetrazione vincente di Browne. 62-39 Classico movimento di Datome dalla linea di fondo. 60-39 Due liberi a segno per Kelvin Martin. 60-37 Lo splendido movimento in allontanamento di Shields, una delle cose belle delin Europa. 58-37 La risposta con +21 di Rodriguez, 8/13da tre! 55-37 E ancora una schiacciata mastodonticamente a rimbalzo di Williams! 55-35 Shields si fa strada davanti a Morgan di forza,a +20. 53-35 Affonda la schiacciata Hines, sono 10 per lui: è il primo in doppia cifra. 51-35 1/2 Sanders. Penetrazione di Sanders, c’è il fallo di Punter che regala due liberi. E’ ilper il tiratore milanese. 51-34 Facile contropiede da palla rubata di, Shields ...

