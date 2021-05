Libro Di Battista: 'Draghi costretto Italia a impiccarsi a parametri Maastricht' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Draghi è responsabile di aver costretto l'Italia a impiccarsi, per di più costituzionalmente, ai parametri di Maastricht". "C'è chi lo descrive come un salvatore della Patria. Senz'altro Draghi ha salvaguardato gli interessi di qualcuno. Sicuramente non dell'Italia". Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo Libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima. "Il pareggio di bilancio in Costituzione, politicamente, rappresenta la fine del keynesismo in Italia e significa, oltretutto, far giocare il nostro Paese con armi più spuntate degli altri. Avere il principio del pareggio di bilancio nella propria Carta costituzionale - prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "è responsabile di averl', per di più costituzionalmente, aidi". "C'è chi lo descrive come un salvatore della Patria. Senz'altroha salvaguardato gli interessi di qualcuno. Sicuramente non dell'". Così Alessandro Di, nel suo nuovo'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima. "Il pareggio di bilancio in Costituzione, politicamente, rappresenta la fine del keynesismo ine significa, oltretutto, far giocare il nostro Paese con armi più spuntate degli altri. Avere il principio del pareggio di bilancio nella propria Carta costituzionale - prosegue ...

