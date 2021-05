Libro Di Battista: Di Maio dispiaciuto da mio addio, Conte un galantuomo (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Luigi Di Maio mi ha richiamato proprio mentre stavo pubblicando il video su Facebook” in cui annunciava il suo addio al M5S. “Gli ho detto quel che avevo scelto di fare e che avevo provato a chiamarlo prima di registrare. Non se l’aspettava ed era dispiaciuto. Sinceramente dispiaciuto”. Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo Libro ‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima.“Luigi mi conosce – prosegue l’ex deputato M5S – e sa che quando prendo una decisione, la prendo davvero. Gli ho spiegato che si trattava di una scelta ponderata e serena. Gli ho fatto gli auguri per la sua nuova avventura di governo. Draghi non aveva ancora comunicato la lista dei ministri ma ero certo che Luigi ne avrebbe fatto parte. Ho ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Luigi Dimi ha richiamato proprio mentre stavo pubblicando il video su Facebook” in cui annunciava il suoal M5S. “Gli ho detto quel che avevo scelto di fare e che avevo provato a chiamarlo prima di registrare. Non se l’aspettava ed era. Sinceramente”. Così Alessandro Di, nel suo nuovo‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima.“Luigi mi conosce – prosegue l’ex deputato M5S – e sa che quando prendo una decisione, la prendo davvero. Gli ho spiegato che si trattava di una scelta ponderata e serena. Gli ho fatto gli auguri per la sua nuova avventura di governo. Draghi non aveva ancora comunicato la lista dei ministri ma ero certo che Luigi ne avrebbe fatto parte. Ho ...

Advertising

ale_dibattista : Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo… - repubblica : M5S, dai vaffa alla solitudine che 'fa schifo': il sogno collettivo (infranto) e la sterzata a Sinistra nell'ultimo… - Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - TV7Benevento : Di Battista, libro: 'Berlusconi al governo per accidia M5S'... - caterin40283689 : RT @ale_dibattista: Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo del… -