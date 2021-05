La studentessa che ha ricevuto più dosi Pfizer è disidratata: beve 7 litri di acqua al giorno (Di giovedì 13 maggio 2021) beve sette litri di acqua al giorno ma continua ad essere disidratata. E' quanto sta accadendo alla studentessa di 23 anni di Massa Carrara , sottoposta per errore a più vaccini Pfizer rispetto a quelli... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021)settedialma continua ad essere. E' quanto sta accadendo alladi 23 anni di Massa Carrara , sottoposta per errore a più vaccinirispetto a quelli...

