Inps, slittamento al 20 agosto per i contributi a commercianti e artigiani (Di giovedì 13 maggio 2021) Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto mercoledì 12 maggio, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa. L’Inps rende operativa tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio, successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021)conferma il differimento al 202021 del pagamento deiprevidenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome specialideglie degli esercenti attività commerciali. Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto mercoledì 12 maggio, infatti, viene autorizzato loquale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa. L’rende operativa tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio, successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così ...

