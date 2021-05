In Israele serve l’intervento del ‘Quartetto’. La condanna al terrorismo e il ruolo dell’Italia. Parla Fassino (Di giovedì 13 maggio 2021) È un bagno di sangue. All’alba ci si sveglia tra sirene e macerie. Le ragioni delle parti in causa si giocano sulla conta dei cadaveri. Il Medioriente, ora più che mai, è una polveriera. Per tentare una de-escalation di violenza nel conflitto con Israele, la rappresentante diplomatica palestinese Abeer Odeh ha lanciato, attraverso Formiche.net, una proposta. L’Italia potrebbe convocare un tavolo per arrivare a una trattativa di pace fra lo Stato Ebraico e la Palestina. Giriamo la domanda a Piero Fassino, deputato del Pd e presidente della Commissione Esteri della Camera, profondo conoscitore delle lacerazioni mediorientali. Fassino, l’Italia potrà farsi promotrice di un dialogo di pace tra Israele e la Palestina? L’Italia ha sempre mantenuto relazioni positive di continua interlocuzione sia con i governi di ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) È un bagno di sangue. All’alba ci si sveglia tra sirene e macerie. Le ragioni delle parti in causa si giocano sulla conta dei cadaveri. Il Medioriente, ora più che mai, è una polveriera. Per tentare una de-escalation di violenza nel conflitto con, la rappresentante diplomatica palestinese Abeer Odeh ha lanciato, attraverso Formiche.net, una proposta. L’Italia potrebbe convocare un tavolo per arrivare a una trattativa di pace fra lo Stato Ebraico e la Palestina. Giriamo la domanda a Piero, deputato del Pd e presidente della Commissione Esteri della Camera, profondo conoscitore delle lacerazioni mediorientali., l’Italia potrà farsi promotrice di un dialogo di pace trae la Palestina? L’Italia ha sempre mantenuto relazioni positive di continua interlocuzione sia con i governi di ...

