Il pavone di Draghi: cronaca di fatti politici recenti (Di giovedì 13 maggio 2021) Il pavone di Draghi è solo una delle tante, recenti, “uscite” di cui la scena politica del nostro paese si assume il merito. In effetti, negli ultimi giorni si è intensificata la lista delle dichiarazioni impopolari e dei fatti comici, per così dire, di cui sono protagonisti alcuni importanti esponenti politici. Questa volta pare che Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildiè solo una delle tante,, “uscite” di cui la scena politica del nostro paese si assume il merito. In effetti, negli ultimi giorni si è intensificata la lista delle dichiarazioni impopolari e deicomici, per così dire, di cui sono protagonisti alcuni importanti esponenti. Questa volta pare che

Advertising

trash_italiano : MARIO DRAGHI VS IL PAVONE - SkyTG24 : Durante il vertice #EU a Porto, il premier #Draghi è stato interrotto diverse volte da una voce inaspettata: quella… - dangelo_luciana : RT @Europeo91785337: Ma #Draghi con tutto rispetto , sembra distante dal popolo , oltre a parlare con il #pavone, potrebbe parlare anche c… - DanicWasTaken : RT @LeonardoPanetta: #esclusivo: se state seguendo la conferenza di #Draghi in Portogallo, ecco il Pavone che si sente in sottofondo #EUCO… - M4rk0On1 : RT @Europeo91785337: Ma #Draghi con tutto rispetto , sembra distante dal popolo , oltre a parlare con il #pavone, potrebbe parlare anche c… -