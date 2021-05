Google | multa dell' Antitrust | 100 milioni di euro per l' App sulle auto elettriche

Advertising

repubblica : ?? Antitrust, multa da 100 milioni di euro a Google: contestato un abuso di posizione dominante nel mercato delle app - SkyTG24 : Google, dall'Antitrus sanzione da oltre 100 milioni di euro - fattoquotidiano : Google, multa di 100 milioni dall’Antitrust per “abuso di posizione dominante”. Impediva agli utenti Android di uti… - tusciaweb : L’antitrust sanziona Google, multa da oltre 100 milioni di euro Mountain View - L’antitrust sanziona Google, multa… - Agenzia_Ansa : 'Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione dell'AGCM, esamineremo la documentazione e valuteremo i pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Google multa

di oltre 100 milioni di euro perdall'Antitrust per posizione ...Inoltreè un operatore di assoluto rilievo, a livello globale, nel contesto della cosiddetta economia digitale e possiede una forza finanziaria rilevantissima, si legge nella nota. Secondo ...Il garante italiano sanziona Big G con 102 milioni: ostacolava Enel X. Al Tribunale Ue si salva per ora Amazon sulla questione delle royalties in Lussemburgo ma Vestager non molla ...(ANSA) - ROMA, 13 MAG - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro ...