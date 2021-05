Giro d’Italia 2021, Simon Yates: “E’ stata una tappa veramente dura. Ho perso qualche secondo ma non sono preoccupato” (Di giovedì 13 maggio 2021) Simon Yates ha chiuso la sesta tappa del Giro d’Italia 2021 in 11ma posizione a 29” dal vincitore Gino Mader. Il capitano della BikeExchange è arrivato nel gruppetto composto anche da Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov e la nuova maglia rosa Attila Valter. Nel post gara il britannico ha commentato così la sua prova: “È stata un’altra tappa difficile con condizioni mutevoli. Penso di aver gestito bene la situazione. Ho perso qualche secondo contro i primi, ma non sono preoccupato. Ho visto anche gli altri in lotta con le condizioni del tempo“. Nonostante i corridori non abbiano percorso neanche un terzo del Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)ha chiuso la sestadelin 11ma posizione a 29” dal vincitore Gino Mader. Il capitano della BikeExchange è arrivato nel gruppetto composto anche da Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov e la nuova maglia rosa Attila Valter. Nel post gara il britannico ha commentato così la sua prova: “Èun’altradifficile con condizioni mutevoli. Penso di aver gestito bene la situazione. Hocontro i primi, ma non. Ho visto anche gli altri in lotta con le condizioni del tempo“. Nonostante i corridori non abbiano percorso neanche un terzo del...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - Eurosport_IT : Una giornata da MVP per Gino #Mader che si prende la tappa, Attila #Valter è la nuova maglia rosa. Ora arrivano i B… - DALEX911 : Giro d'Italia 2021, tappa 6: classifica e ordine d'arrivo. Vince Mader. Valter maglia rosa -