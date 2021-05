Future USA positivi dopo i dati macroeconomici

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –un’altra giornata pesantemente negativa, l’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. Iusciti oggi hanno messo un freno alle perdite causate dalla preoccupazione che l’inflazione intaccherà il rimbalzo dell’economia statunitense. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,04% a 33.518 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,30% a 4.071 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, registrando un rialzo dello 0,77% a 13.096 punti. Sono calate più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana all’8 maggio (i “claims” sono risultati pari a 473.000 unità, in flessione di 34 mila unità), mentre sono cresciuti più delle attese i prezzi alla produzione USA ad aprile (+0,6% ...