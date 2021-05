Ferrari - McLaren | terzo posto in palio e visioni diverse sullo sviluppo

Advertising

Il testa a testa al momento vale solo la terza posizione nel mondiale Costruttori, comunque un bel recupero per lache lotta contro unatenuta alle spalle a Barcellona . E quanto sia completa ed esigente la tracciatura del Montmelò, buona a definire la validità di una monoposto, è cosa nota. Non ......punto di vista delle performance la Rossa sembra in grado di lottare a pieno titolo con la... La, dal canto suo, ha praticamente già deciso di concentrare le proprie forze " non ancora ...A Maranello le attenzioni sono al 95% già sul 2022, la SF21 verrà "ottimizzata" di gara in gara, sfruttando il materiale a disposizione. McLaren punta a introdurre ancora alcuni sviluppi e presto spos ...La Scuderia Ferrari ha preso una decisione non facile ma necessaria per non farsi trovare impreparata all'appuntamento del 2022: la conferma del direttore sportivo Laurent Mekies ...