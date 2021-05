Fatima | quelle fonti d’acqua miracolosa poi scomparse

(Di giovedì 13 maggio 2021) In pochi conoscono l’esistenza delledi, ora dimenticate, a cui sono legate guarigioni inspiegabili. Sul luogo delle apparizioni dinon sgorgò esattamente una fonte, come avvenne a Lourdes. Il problema dell’acqua Dunque si creò il problema della mancanzaper i pellegrini che si recavano a Cova da Iria. La L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...stato così importante alla luce anche dell'attentato conoscere l'ultima testimone vivente di... per manifestare il suo "grazie" per lo scampato pericolo alla Vergine di. Nel marzo 1984, ...... raccontò nel libro I Ricordi ciò che accadde durante quell'apparizione, eche seguirono il 13 di ogni mese, da maggio ad ottobre. - Consigliato per te - La Madonna di, dopo aver ...In pochi conoscono l'esistenza delle fonti di acqua miracolosa di Fatima, ora dimenticate, a cui sono legate guarigioni inspiegabili.Parla il carmelitano Gambalunga che da postulatore ha studiato la causa di beatificazione dell'ultima veggente di Fatima. «Teneva sempre con sé il Rosario dono di Wojtyla» ...