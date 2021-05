Costa: “A giugno potremmo abolire il coprifuoco, a fine luglio forse stop mascherine fuori” (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Mi auguro che già la prossima settimana ci possa essere un allungamento almeno di un’ora o anche di due ore. E credo che il mese di giugno possa essere un mese dove poter valutare l’ipotesi di abolire il coprifuoco”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite del programma ‘Vediamoci chiaro’ su Tv2000. “Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo – aggiunge Costa – altrimenti perdiamo credibilità. Se ogni mese somministriamo 15 milioni di dosi di vaccino significa che da qui a luglio somministreremo 45 milioni che sommati ai 25 milioni già somministrati arriviamo a oltre 60 milioni di vaccini. Quindi credo che a fine luglio saremo in una percentuale di immunizzazione importante che ci permetterà anche di prendere in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Mi auguro che già la prossima settimana ci possa essere un allungamento almeno di un’ora o anche di due ore. E credo che il mese dipossa essere un mese dove poter valutare l’ipotesi diil”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite del programma ‘Vediamoci chiaro’ su Tv2000. “Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo – aggiunge– altrimenti perdiamo credibilità. Se ogni mese somministriamo 15 milioni di dosi di vaccino significa che da qui asomministreremo 45 milioni che sommati ai 25 milioni già somministrati arriviamo a oltre 60 milioni di vaccini. Quindi credo che asaremo in una percentuale di immunizzazione importante che ci permetterà anche di prendere in ...

