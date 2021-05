Comune, Riccardo Monti: Napoli rischia default perché con de Magistris debito è più che raddoppiato (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il Comune di Napoli rischia il default non per colpe della Consulta ma della cattiva politica”. Così il manager ed imprenditore Riccardo Maria Monti commenta l’intervista rilasciata dal sindaco di Napoli. Monti ha aggiunto: “rischia il fallimento perché in questi anni, con de Magistris, il debito è più che raddoppiato, per incapacità varie e scelte scellerate, e perché negli ultimi trenta anni c’è stato un disastro. Non serve cercare responsabilità, ogni napoletano di buonsenso conosce i danni di certa politica. E’ il tempo delle soluzioni. Ora non bisogna sprecare la grande occasione del recovery, le risorse previste ed unite ai fondi europei ed a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ildiilnon per colpe della Consulta ma della cattiva politica”. Così il manager ed imprenditoreMariacommenta l’intervista rilasciata dal sindaco diha aggiunto: “il fallimentoin questi anni, con de, ilè più che, per incapacità varie e scelte scellerate, enegli ultimi trenta anni c’è stato un disastro. Non serve cercare responsabilità, ogni napoletano di buonsenso conosce i danni di certa politica. E’ il tempo delle soluzioni. Ora non bisogna sprecare la grande occasione del recovery, le risorse previste ed unite ai fondi europei ed a ...

