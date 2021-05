Come funziona con le multiproprietà nel calcio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il ritorno della Salernitana in Serie A ha aperto il dibattito sul futuro del club granata, promosso in massima categoria a 23 anni dall’ultima volta. Quella, però, era la Salernitana di Aniello Aliberti. Questa è la Salernitana rinata dal fallimento del 2011, inizialmente Come Salerno calcio e poi rinominata con la storica sigla una volta tornata tra i professionisti. La scalata alla Serie A è durata dieci anni e porta la firma di Claudio Lotito, proprietario della Lazio, che da regolamento non può possedere un altro club, tanto più nella stessa categoria. Idem per suo cognato Marco Mezzaroma, socio al 50%. I due hanno usufruito di una deroga nel corso degli ultimi anni, ma la Figc non è più disposta a concederne. Il presidente Gravina, alla vigilia di Pescara-Salernitana, la partita che ha sancito la promozione dei granata, è stato chiaro: «Tutti ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 13 maggio 2021) Il ritorno della Salernitana in Serie A ha aperto il dibattito sul futuro del club granata, promosso in massima categoria a 23 anni dall’ultima volta. Quella, però, era la Salernitana di Aniello Aliberti. Questa è la Salernitana rinata dal fallimento del 2011, inizialmenteSalernoe poi rinominata con la storica sigla una volta tornata tra i professionisti. La scalata alla Serie A è durata dieci anni e porta la firma di Claudio Lotito, proprietario della Lazio, che da regolamento non può possedere un altro club, tanto più nella stessa categoria. Idem per suo cognato Marco Mezzaroma, socio al 50%. I due hanno usufruito di una deroga nel corso degli ultimi anni, ma la Figc non è più disposta a concederne. Il presidente Gravina, alla vigilia di Pescara-Salernitana, la partita che ha sancito la promozione dei granata, è stato chiaro: «Tutti ...

Advertising

borghi_claudio : Per ricordare come funziona la questione di costituzionalità delle leggi: adesso stiamo discutendo una pregiudizial… - DSantanche : Mi spiegate come funziona la storia della censura? La censura su #Fedez no ma quella al libro della #Meloni è resis… - Corriere : ?? Come funziona il meccanismo meritocratico che prevede l'anticipo sulle consegne - 91TOPDOLLAR : RT @marthamyde4r: ma l’unico vostro obiettivo non è quello di informare ma unicamente quello di dimostrare chi è migliore. non avete capito… - Nutizieri : Vaccini over 50, come funziona la registrazione online in Emilia-Romagna e cos'è il 'codice valore'… -