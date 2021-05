Caso Grillo | la versione di Ciro | “Doveva essere un gioco | ma siamo andati oltre”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladisul presunto stupro in Costa Smeralda: “un, ma”. ROMA – “un, ma”. E’ questa ladisul presunto stupro in Costa Smeralda. Secondo quanto riferito dall’Agi, il figlio del fondatore del M5s ha raccontato ai magistrati quanto successo quella mattina: “Eravamo insieme alla ragazza e lei ha bevuto qualche sorso di vodka, da sola e senza che nessuno la costringesse. Dopo la vodka ricordo che abbiamo parlato in modo scherzoso del rapporto sessuale che lei aveva avuto ...

LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - IlContiAndrea : Lucida analisi di Maria Teresa Ruta su violenza sessuale e il caso del video di Grillo #DrittoeRovescio - junioreraldo : RT @ilgiornale: La denuncia di una giudice che ha lasciato la Sardegna. Il fascicolo già ai pm di Roma - mrcfsn : RT @ilgiornale: La denuncia di una giudice che ha lasciato la Sardegna. Il fascicolo già ai pm di Roma - ilgiornale : La denuncia di una giudice che ha lasciato la Sardegna. Il fascicolo già ai pm di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

Non agli influencer " almeno quelli più mainstream " creano un racconto pubblico della loro ..., e con lui il Movimento 5 Stelle, raccoglieva in sé la spinta contro - culturale dei forum e ...Felice Manti per 'il Giornale' GIUSEPPE MAGLIULO Non c' è solo ildel presunto stupro di Ciroe dei suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria ad agitare il palazzo di giustizia di Tempio Pausania. Se da un lato la ...AGI - Nella versione fornita da Ciro Grillo ai magistrati di Tempio Pausania, la proposta del sesso di gruppo, quell'estate del 2019 in Costa Smeralda, sarebbe partita dalla ragazza che ora accusa il ...Un presunto caso di molestie agita il tribunale di Tempio, negli ultimi mesi all’attenzione della stampa nazionale perché titolare dell’inchiesta che vede indagato per violenza sessuale un gruppo di r ...