Adesso basta ‘morti bianche’! Ai sindacati lancio una provocazione (Di giovedì 13 maggio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Adesso basta! È una vergogna dover barattare la propria vita per un salario e, per giunta, misero. È una strage silenziosa, che suscita l’inutile e morbosa attenzione dei giornalisti che come iene si nutrono di brandelli di vita di giovani vittime, grufolando nei social, e suggendo le lacrime dei parenti. Negli ultimi 5 anni ci sono stati in media 642mila incidenti annuali e sono decedute sul lavoro 1.072 persone all’anno. Significa che ogni giorno che il buon Dio manda in terra, tre persone uscite da casa per recarsi al lavoro non faranno mai più ritorno. E questi sono solo i numeri ufficiali. Sfuggono dalle statistiche i dati del lavoro sommerso, degli odierni schiavi senza un volto né un nome, ingranaggi arrugginiti e malfermi della catena produttiva. Non è Atropo che, con lucide cesoie, recide il filo della vita del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) di Carmelo Sant’Angelo! È una vergogna dover barattare la propria vita per un salario e, per giunta, misero. È una strage silenziosa, che suscita l’inutile e morbosa attenzione dei giornalisti che come iene si nutrono di brandelli di vita di giovani vittime, grufolando nei social, e suggendo le lacrime dei parenti. Negli ultimi 5 anni ci sono stati in media 642mila incidenti annuali e sono decedute sul lavoro 1.072 persone all’anno. Significa che ogni giorno che il buon Dio manda in terra, tre persone uscite da casa per recarsi al lavoro non faranno mai più ritorno. E questi sono solo i numeri ufficiali. Sfuggono dalle statistiche i dati del lavoro sommerso, degli odierni schiavi senza un volto né un nome, ingranaggi arrugginiti e malfermi della catena produttiva. Non è Atropo che, con lucide cesoie, recide il filo della vita del ...

