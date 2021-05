Acea macina utili e margini nel trimestre Tutti i numeri

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021)tiene botta alla pandemia e chiude il primodell’anno con i principali indicatori in crescita. La multity controllata dal Comune di Roma (51%) ma partecipata anche dai francesi di Suez e dal gruppo Caltagirone, ha infatti chiuso il primocon ricavi pari a 930 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al primo2020, oltre le stime degli analisti di Equita Sim a 895 milioni. L’ebitda, ovvero il margine operativo lordo, è stato pari a 312 milioni mentre l’ebit si è attestato a 156 milioni, rispettivamente, in crescita del 13% e del 12% rispetto al primo2020. Buone notizie anche dal risultato netto dell’azienda attiva nell’idrico e nell’energia di Piazzale Ostiense. L’utile netto nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 83 milioni, ...