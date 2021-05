Uomini e donne, domani 13 maggio in onda la scelta di Massimiliano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovedì 13 maggio a Uomini e donne, andrà in onda la scelta di Massimiliano Mollicone, avvenuta nella registrazione dello scorso 8 maggio. Il tutto come annunciato sul finire della puntata odierna da Maria De Filippi. Massimiliano sceglie nella puntata del 13 maggio Dopo l’ampia parentesi dedicata a Gemma Galgani e al suo ritrovato interesse per Aldo Fredella, Maria De Filippi ha chiamato in studio i due tronisti annunciando la scelta di Massimiliano Mollicone e che vedremo in onda nella puntata di domani 13 maggio. Il giovane è entrato vestito di tutto punto, senza riuscire a nascondere la sua agitazione. L’emozione inizia a farsi sentire ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovedì 13, andrà inladiMollicone, avvenuta nella registrazione dello scorso 8. Il tutto come annunciato sul finire della puntata odierna da Maria De Filippi.sceglie nella puntata del 13Dopo l’ampia parentesi dedicata a Gemma Galgani e al suo ritrovato interesse per Aldo Fredella, Maria De Filippi ha chiamato in studio i due tronisti annunciando ladiMollicone e che vedremo innella puntata di13. Il giovane è entrato vestito di tutto punto, senza riuscire a nascondere la sua agitazione. L’emozione inizia a farsi sentire ...

