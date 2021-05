Svezzamento | dritte utili per piccoli palati gourmand

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Attesissimo ma anche un po’ temuto: lo svezzamento, ovvero il passaggio dal latte alle prime pappe, è un momento molto delicato, tanto per i neo genitori quanto per il bebè.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svezzamento dritte

Vanity Fair.it

Come affrontare senza stress il momento dello svezzamento? E come sfruttarlo per allenare il palato dei piccoli a mangiare in modo sano ma anche gustoso? A raccontarcelo è Angèle Ferreux-Maeght, vera ...LA STORIAPANICALE Dopo aver studiato per anni storia e fisiologia dei bisonti, Massimiliano Gatti ha puntato dritto sull' allevamento di questi animali. Con un'idea fissa: unire etica e ...