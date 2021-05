Super League: la Uefa apre un’indagine su Juve, Real e Barcellona (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Uefa ha annunciato di aver nominato gli ispettori per "condurre un`indagine disciplinare sulla potenziale violazione della struttura legale della Uefa da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione al cosiddetto progetto "Superlega". "Ulteriori informazioni su questo argomento verranno comunicate a tempo debito", ha aggiunto la Uefa, senza specificare di quale "potenziale violazione del quadro giuridico Uefa" sono accusati i tre club. Non è stato fornito alcun calendario riguardo le indagini, ma solitamente le accuse disciplinari seguono di almeno tre settimane la nomina degli ispettori. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laha annunciato di aver nominato gli ispettori per "condurre un`indagine disciplinare sulla potenziale violazione della struttura legale dellada parte diMadrid,ntus in relazione al cosiddetto progetto "lega". "Ulteriori informazioni su questo argomento verranno comunicate a tempo debito", ha aggiunto la, senza specificare di quale "potenziale violazione del quadro giuridico" sono accusati i tre club. Non è stato fornito alcun calendario riguardo le indagini, ma solitamente le accuse disciplinari seguono di almeno tre settimane la nomina degli ispettori.

