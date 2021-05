Suicidio assistito | Il M5S deposita il testo base

Advertising

fattoquotidiano : Il centrodestra blocca il deposito del testo base sul suicidio assistito: “No a relatori Pd-M5s” - M5S_Camera : È incomprensibile l’ostruzionismo del centrodestra che oggi ha impedito l’avvio della discussione sul suicidio medi… - TgLa7 : #Suicidio assistito: c.destra blocca testo base alla #Camera - FpizzutiPizzuti : @MarzianoAnsioso C) il suicidio assistito - AmbrettaM : @LaStampa Hamas e la rovina dei palestinesi pensare di attaccare con i missili una superpotenza militare come Israe… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito

Il Sole 24 ORE

"Con il collega Provenza - spiega il relatore, Alfredo Bazoli del Pd - abbiamo oggi depositato una proposta di testo base sul. Si tratta di una proposta molto semplice, che tiene ...Su 216 casi di, infine, 17 non sono andati a buon fine, il paziente cioè non è morto, e il medico ha dovuto praticare l'iniezione letale. Secondo Recourt, questi numeri non sono ...Lo scorso 28 aprile la Corte di Appello Genova, nel processo Trentini, ha assolto Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, i quali dopo es ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Le commissione Giustizia e Affari Sociali hanno depositato oggi il testo base sul fine vita. Ma non si fermano i malumori nel centrodestra. La Lega ed anche Forza Italia st ...