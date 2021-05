Sport: per Forbes è McGregor Paperone 2020, poi Messi e CR7 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il campione di arti marziali miste Conor McGregor è stato, secondo Forbes, l'atleta più pagato al mondo nel 2020, con introiti pari a circa 180 milioni di dollari, gran parte dei quali (158 milioni) ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il campione di arti marziali miste Conorè stato, secondo, l'atleta più pagato al mondo nel, con introiti pari a circa 180 milioni di dollari, gran parte dei quali (158 milioni) ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rubato a Trani il furgone della 'Oltre Sport', pronto a partire per il ritiro della nazionale italiana di calcio in… - FBiasin : 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'… - giroditalia : Si parte da Piacenza, crocevia geografico e storico, e si arriva in quota a Sestola, dove si incrociano i sentieri… - Italia_Notizie : Diretta Cagliari-Fiorentina 0-0: poche emozioni e punto buono per entrambe - katak1979 : sono andato in città dal mio oculista per una visita. ultimo degli ultimi nell’ambulatorio lui grande appassionato… -