Serena e Venus Williams | nel nome del padre

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro di Giorgia Mecca “” uscito il 6 maggio per 66thand2nd. Gli hanno riso in faccia per anni, non senza ragioni. Parlava di tennis senza conoscere nemmeno le regole del punteggio, voleva creare due campionesse dal niente, o ancora peggio, dal ghetto di Los Angeles, Compton, periferia della periferia degli Stati Uniti. «Ma cosa andiamo a fare in quel postaccio?» gli chiede sua moglie Oracene mentre prepara le valigie ed e? ormai rassegnata a dire addio a Long Beach e al loro vecchio appartamento con vista sul mare. Si vergogna del posto in cui si sta trasferendo, le sembra di essere caduta in basso. La donna ha paura per se? stessa, ma prima ancora per tutte le sue figlie,e le tre sorelle maggiori, Yetunde, Isha e Lyndrea, nate da un precedente matrimonio. «Andra? tutto bene, vedrai» risponde l’uomo e ...