Sassuolo Juve: Dybala arriva a 100 gol con la maglia bianconera (Di mercoledì 12 maggio 2021) 100 gol Dybala Juve: dopo CR7, anche l’argentino taglia il traguardo nella sfida contro il Sassuolo. Il dato Dopo Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala ha raggiunto quota 100 gol con la Juve. Il fuoriclasse argentino ha calato il tris contro il Sassuolo, aggiungendosi al tabellino dei marcatori dopo Rabiot e Ronaldo. 100esima rete, dunque, per Dybala che, come svelato da Opta, diventa il primo giocatore non europeo a realizzare questo numeri di reti in tutte le competizioni con la maglia della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 100 gol: dopo CR7, anche l’argentino taglia il traguardo nella sfida contro il. Il dato Dopo Cristiano Ronaldo, anche Pauloha raggiunto quota 100 gol con la. Il fuoriclasse argentino ha calato il tris contro il, aggiungendosi al tabellino dei marcatori dopo Rabiot e Ronaldo. 100esima rete, dunque, perche, come svelato da Opta, diventa il primo giocatore non europeo a realizzare questo numeri di reti in tutte le competizioni con ladellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #SassuoloJuve Did you know? ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - ilarysotgiu1 : @Mikele196610 Il Sassuolo invece tiene alla qualificazione della Juve - Gherry94 : E ci voleva il Sassuolo per: far vincere la Juve in modo convincente. far fare i 100 esimi gol a Dybala e Ronaldo f… -