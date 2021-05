Sampdoria, i convocati di Ranieri per lo Spezia (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera alle 20:45 contro lo Spezia. Adrien Sila è l’unico assente. Ecco l’elenco completo: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore della, Claudio, ha diramato la lista deiin vista della partita di questa sera alle 20:45 contro lo. Adrien Sila è l’unico assente. Ecco l’elenco completo: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Nzola out dai convocati per Sampdoria-Spezia. Alla base ci sono motivi disciplinari? - infoitsport : Domani Sampdoria-Spezia, i convocati di Italiano: out il difensore Chabot - cn1926it : #Spezia, #Nzola non convocato per aver violato un protocollo interno - sportface2016 : #SampdoriaSpezia, i convocati di #Italiano - zazoomblog : Convocati Spezia per la Sampdoria: quattro assenze per Italiano - #Convocati #Spezia #Sampdoria: -