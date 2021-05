Roma | indagine New Joint | vendevano metadone | farmaci e marijuana

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Quattro giovani ventenni gestivano nel quartiere di Prati e in altre zone della"bene", come Monte Mario e Ponte Milvio , un giro di spaccio di numerosimedicinali , acquistati ...

Quattro giovani ventenni gestivano nel quartiere di Prati e in altre zone della"bene", come Monte Mario e Ponte Milvio , un giro di spaccio di numerosi farmaci medicinali , acquistati illegalmente e venduti ai clienti che li utilizzavano come stupefacenti. Tra loro, è ...Oggi il dipinto è conservato alla Galleria Borghese died è stato sottoposto a un accurato ... individuate e mappate da un'con l'ultravioletto. Dopo aver seguito dei piccoli saggi di ...Il giro di spaccio aveva come epicentro le zone della Roma “bene”: deciso l’obbligo di presentazione alla Polizia per quattro ventenni. In crescita utilizzo di metadone, codeina e antidepressivi tra i ...Fiuggi, operazione "Anticoli". Sgominato traffico di sostanze stupefacenti: arrestate tre persone. Ecco i dettagli dell'indagine ...