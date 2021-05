Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Rino Gaetano, a 40 anni morte collezione con inedito e rarità: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sony Music… - iconanews : Rino Gaetano, a 40 anni morte collezione con inedito e rarità - AlteaFerrari : RT @Rayorebeld: Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu TESTO - MichiamoVi : RT @BassoFabrizio: Il 2 giugno saranno i 40 anni della scomparsa di #RinoGaetano. Oggi avrebbe 71 anni. Verrà ricordato con la raccolta #Is… - Giovann36202660 : RT @Rayorebeld: Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu TESTO -

Ultime Notizie dalla rete : Rino Gaetano

Sony Music celebraa 40 anni dalla sua prematura scomparsa in un terribile incidente stradale, il 2 giugno 1981, a soli 31 anni. "Istantanee e tabù" è il titolo della collezione, realizzata in ...advertisement La tracklist (diversa per ogni versione) ricostruisce un percorso musicale ponderato delle canzoni più rappresentative estratte dai sei album in studio pubblicati danella ...Sony Music celebra Rino Gaetano a 40 anni dalla sua prematura scomparsa in un terribile incidente stradale, il 2 giugno 1981, a soli 31 anni. (ANSA) ...LOLITA è una giovane cantautrice che, con il suo timbro delicato, un linguaggio allusivo e allo stesso tempo infantile, affronta nei suoi brani tematiche “adulte” creando un contrasto di immagini ipno ...