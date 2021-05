Riaperture e coprifuoco | Salvini | “Cabina regia il 17? Nessun problema | conta il risultato”

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - Agenzia_Ansa : Istituto superiore della Sanità e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibile nuovo modello di valutazione del ri… - MediasetTgcom24 : Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - Enzo40510601 : RT @Silvestroninews: L'Italia deve ripartire e tornare ad essere competitiva: #bastacoprifuoco, basta uso indiscriminato delle #mascherine… - MarK7196 : RT @Silvestroninews: L'Italia deve ripartire e tornare ad essere competitiva: #bastacoprifuoco, basta uso indiscriminato delle #mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture coprifuoco

La Stampa

...o cancellazione del. Si tratta di un tema che il governo discuterà nella cabina di regia in programma per lunedì 17 maggio in cui, in base ai dati, potranno essere decise nuove. ......potrebbero essere applicati già dal monitoraggio della prossima settimana mentre è stata fissata per lunedì la cabina di regia al governo per rivedere le misure in tema di. ...Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ospite di Giuseppe Brindisi a â??Zona Biancaâ?, mercoledì 12 maggio, - in prima serata su Retequattro â?? per commentare le riaperture, ...Le Regioni e il Governo trattano sulle nuove regole Covid in vista dell’estate. Il tema centrale, al netto delle riaperture graduali di tutte le attività, resta la valutazione del grado di rischio.