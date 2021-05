Real Madrid, Zidane: «Non penso al futuro. Ottimo rapporto con Raul» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zinedine Zidane non si scompone sul suo futuro: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid al centro di voci di mercato Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Granada. «penso al futuro? Niente affatto. Mi concentro solo sulle tre partite. Raul? La prima squadra è sempre importante, ma anche il Castilla. Giocano molto ma se abbiamo bisogno di giocatori, tireremo la seconda squadra. penso che sia un bene per tutti. Andiamo d’accordo, siamo in totale comunicazione per fare le cose». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zinedinenon si scompone sul suo: ecco le dichiarazioni del tecnico delal centro di voci di mercato Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Granada. «al? Niente affatto. Mi concentro solo sulle tre partite.? La prima squadra è sempre importante, ma anche il Castilla. Giocano molto ma se abbiamo bisogno di giocatori, tireremo la seconda squadra.che sia un bene per tutti. Andiamo d’accordo, siamo in totale comunicazione per fare le cose». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GabCirilli : L'Udinese contro la Juve sembrava il Real Madrid... Contro il Napoli sembra il Real Pordenone. Incredibile - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Indagine dell'UEFA su Real Madrid, Barcellona e Juventus per una 'potenziale violazione del regolamento' - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ufficiale: la Commissione Disciplinare Uefa seleziona gli ispettori per aprire una procedura nei confro… - EternoRN93 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Indagine dell'UEFA su Real Madrid, Barcellona e Juventus per una 'potenziale violazione del regolamento' - TizianoG2 : RT @GabCirilli: L'Udinese contro la Juve sembrava il Real Madrid... Contro il Napoli sembra il Real Pordenone. Incredibile -