Pd, Mattia: bene inaugurazione reparto terapia sub-intensiva Colleferro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “L’inaugurazione di oggi e’ un’ottima notizia per tutto il territorio, un esempio del fare comunita’ creando rete tra le realta’ del territorio, tra pubblico e privato, oltre che di proficua collaborazione tra Asl, Regione e Comune.” “L’apertura del nuovo reparto e’ stata resa possibile grazie a un generoso contributo dell’Azienda AVIO S.p.A, che non solo sta portando in Europa e nello spazio la citta’ di Colleferro, ma con atti come questo dimostra di tenere al bene della comunita’.” “Superata la fase di commissariamento la sanita’ del Lazio, che registra una tra le migliori performance nazionali nella campagna vaccinale, continua a crescere potenziando i presidi territoriali a garanzia del diritto alla salute di tutte e tutti.” “Ringrazio ancora l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “L’di oggi e’ un’ottima notizia per tutto il territorio, un esempio del fare comunita’ creando rete tra le realta’ del territorio, tra pubblico e privato, oltre che di proficua collaborazione tra Asl, Regione e Comune.” “L’apertura del nuovoe’ stata resa possibile grazie a un generoso contributo dell’Azienda AVIO S.p.A, che non solo sta portando in Europa e nello spazio la citta’ di, ma con atti come questo dimostra di tenere aldella comunita’.” “Superata la fase di commissariamento la sanita’ del Lazio, che registra una tra le migliori performance nazionali nella campagna vaccinale, continua a crescere potenziando i presidi territoriali a garanzia del diritto alla salute di tutte e tutti.” “Ringrazio ancora l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il ...

borrillo62 : @aspide_l Durata molto e Luigi se ne era già andato non ho conosciuto bene Mattia per lo più quando era giovanissim… - Mattia_Lz : @ldv_ldv @strange_days_82 Guarda che me l'aspettavo la risposta che mi hai dato. Non hai smentito una sega. Li cono… - Mattia_Lz : @ldv_ldv @strange_days_82 Non hai dimostrato un bel nulla. Conosciamo bene la vostra ipocrisia e il vostro doppio pesismo. Stammi bene. - Entreri41 : @Mattia_Lz @strange_days_82 @fdragoni Trasti ancora bene Daje così - pendufemelle : Io molto soddisfatta della prima parte di 'Le due vite di Mattia Pascal'. Marcello Mastroianni ti voglio bene per a… -