Parma, Gervinho escluso dai convocati: il motivo della scelta

Gervinho non ci sarà nella sfida contro la Lazio: ecco il comunicato del Parma sull'attaccante ivoriano escluso dai convocati.

«Gervinho, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio. Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré».

FANTACALCIO, 36giornata: i consigli e la top 11 di Lazionews.eu I consigliati del Parma GERVINHO - L'ivoriano grazie alla sua velocità ha sempre causato grattacapi alla difesa biancoceleste. E poi, in quanto ex Roma, ci terrà a fare bene. KURTIC - Quando vestiva ...

Parma, Gervinho escluso dai convocati: il motivo della scelta Calcio News 24 Parma, infortunio per Gervinho: quante gare salterà Infortunio dell'ultima ora in casa Parma. Gervinho costretto a dare forfait prima della partita contro la Lazio.

Problema muscolare, Gervinho salta la Lazio Niente Lazio stasera per Gervinho. Il Parma fa sapere che l’attaccante ivoriano, "dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio. Al ...

