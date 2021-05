Napoli-Udinese 5-1 | pagelle La lex Zielinski Osimhen riempie il campo | la tv | Fuorigrotta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) MERET. Eccheccaz Ilaria, persino quando il giovane Meret potrebbe godersi un po’ di meritato ozio, il golletto ci scappa sempre. A fracassare la sua quiete è Okakakazz che insacca un poderoso tiro dal limite – 6 Un peccato quel punticino nero sulla sua pagella da ex della partita – 6 DI LORENZO. Offende a più non posso, da subito. Al 10’ arriva scomposto su una ghiotta pelota di Victor Victoria. Più che calcio era kung fu. Ma era destino: il quarto sigillo è il suo, Di Lorenzo è il più lesto ad avventarsi sulla respinta di Musso alla capocciata dell’Ellenico – 7 Un difensore che ha la prontezza di un attaccante. Un fenomeno da studiare. Bello il sorriso, nella corsa dopo il gol. In difesa non viene impegnato troppo, ma per quel poco non commette errori – 7 MANOLAS. Si rilassa una sola volta sul predetto Okakakazz. Detto questo lui e Rrahmani stroncano ogni velleità dei non colorati di ...