Moncalieri, fanno sesso su un prato in un luogo pubblico: lei viene multata per 10mila euro, lui no (Di mercoledì 12 maggio 2021) fanno sesso in un prato pubblico: la donna viene multata per atti osceni in luogo pubblico e l’uomo no. È successo domenica scorsa a Moncalieri, in borgata Santa Maria, alle porte di Torino, dove la donna, italiana di 46 anni, è stata multata dalla polizia locale per 10mila euro mentre lui, 38 anni, è riuscito a dileguarsi. L’uomo si è infatti “salvato” scappando via prima dell’arrivo degli agenti. La polizia locale era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e sentito le effusioni della coppia. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata, ma la multa ha coinvolto solo lei. È molto probabile, comunque, che la multa arrivi alla fine ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021)in un: la donnaper atti osceni ine l’uomo no. È successo domenica scorsa a, in borgata Santa Maria, alle porte di Torino, dove la donna, italiana di 46 anni, è statadalla polizia locale permentre lui, 38 anni, è riuscito a dileguarsi. L’uomo si è infatti “salvato” scappando via prima dell’arrivo degli agenti. La polizia locale era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e sentito le effusioni della coppia. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata, ma la multa ha coinvolto solo lei. È molto probabile, comunque, che la multa arrivi alla fine ...

