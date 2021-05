Michele Morrone al veleno su Belen “ a me piacciono più …” il web lo massacra

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è stato al centro di una discussione piuttosto accesa su Twitter. Ma per quale motivo? Sembra che non c’entri nulla il sequel di 365 giorni e nemmeno le fotografie pubblicate nei giorni scorsi dall’attore in piscina. La polemica riguarderebbe proprio la showgirl argentina, ovveroRodriguez. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.al centro di una discussione su Twitter Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nei giorni scorsi,sia stato al centro di una discussione molto accesa su Twitter. Il motivo sembrerebbe essere legato in qualche modo aRodriguez. In realtà a sganciare una vera e propria bomba mediatica è stato Alfonso Signorini lo scorso luglio, quando ha ...