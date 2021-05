Medio Oriente | tensione alle stelle | Gaza lancia 100 razzi su Israele

(Di mercoledì 12 maggio 2021) . Nel frattempo 4 dirigenti di Hamas sono morti dopo un raid aereo Non cessano le tensioni in, con un botta e risposta trae Palestina che sta provocando diversi morti anche tra i civili. Nelle ultime ore Hamas hato un L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente

La sicurezza di Israele è sempre stato un pilastro fondante della politica americana ine non sarà certo un cambio di presidenza a mettere questo in discussione. Tra l'altro, è ben noto ...Gerusalemme, 12 mag 06:21 - aumentato ad almeno 35 morti, tra cui 12 bambini, e 233 feriti il bilancio complessivo dei raid effettuati negli ultimi due giorni da...Un uomo e una ragazza arabo-israeliani sono stati uccisi questa notte da un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza, che ha colpito ...L’aviazione israeliana ha continuato a martellare la Striscia di Gaza per tutta la notte, con oltre 500 raid in totale e l’uso di 80 cacciabombardieri. Il numero delle vittime palestinesi è salito a 3 ...